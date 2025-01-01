Национално тол управление е технически готово и интегрирано с МВР за предоставяне на информация за нарушения при движение със средна скорост, обяви проф. Олег Асенов – директор.

Към момента са сертифицирани 22 отсечки. Могат да се видят на сайта на тол управлението.

Всяка седмица ще бъдат сертифицирани нови отсечки. Амбицията е да се достигне покритие от 1200 км до края на годината.

"Имаме информация от МВР за първи приоритетни 12 отсечки, за които 11 от тях ще се подава информация от 00:00 часа на 7 септември, а през следващата седмица ще бъде добавена и другата отсечка в района на Видин, която е приоритизирана от МВР. Процесът на сертифицирането на отсечките е дълъг процес, за всяка отнема по един ден", заяви той.

Скрийншот/тол управление

Кога и как ще бъдат разпространени глобите?

"Започваме да изпращаме регистрирани записи за нарушение, които ще бъдат обработвани по надлежния ред в информационните системи на МВР. По подобен начин на системите за моментна скорост, глобите ще бъдат разпространявани до нарушителите. По същия начин, по който и в момента всеки от нас получава информация за това, че е превишил моментната скорост. Няма да има разлика", заяви Олег Асенов.

Нарушенията

За 12 часа са регистрирани 38 хил. преминавания на три отсечки на АМ "Тракия", АМ "Струма" и Северната тангента в София. От тях нарушенията са 378. Те не се считат за нарушители, тъй като законът влиза в сила от 00:00 на 7 септември.

Секционният контрол на средната скорост започва от 7 септември

Има абсолютни рекордьори преминали с над 190 км в час. Има 51 нарушители, които са преминали с над 160 км/ч.

Контролът - 24/7

"Ние сме безпристрастен фотограф. Нашите очи заснемат нарушители и докладват на колегите на МВР. Забелязва се, че по-голямата част от нарушенията са в тъмната част от денонощието, но тол камерите гледат 24/7. Контролният орган ще бъде непрекъснато на пътя", заяви още той.