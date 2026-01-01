Катастрофа с три автомобила и лоши метеорологични условия затрудниха движението по автомагистрала „Хемус“ в посока Шумен, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града, предаде БТА.

АПИ: Шофирайте внимателно през следващите дни, зимата се връща в планинските проходи

Инцидентът е станал на около 4 км преди пътен възел „Белокопитово“, като по първоначални данни по пътното платно има разпилени части от автомобилите. Има съмнение за фрактура на ръка на 10-годишно дете, което е било пътник в един от автомобилите.

Заради обилния дъжд, придружен от градушка и намалена видимост, е въведена временна организация на движението в участъка от магистралата до пътен възел „Белокопитово“. Трафикът се осъществява по етапна връзка.

Диана Русинова: На прохода „Петрохан“ е снежен ад

Екипи на „Пътна полиция“ са на място и регулират движението, като пренасочват водачите по алтернативни маршрути. По информация на полицията в района са станали още две пътнотранспортни произшествия, при които няма пострадали.