Всички новоприети студенти в професионално направление „Металургия“ ще бъдат освободени от семестриални такси, реши Министерският съвет.

Целта на промяната в Списъка на професионалните направления и защитените специалности е свързана с необходимостта от осигуряване на достатъчен брой висококвалифицирани специалисти в тази област, а заплащането на такси затруднява приема.

До сега студентите в специалност „Металургия - на ОКС бакалавър и ОКС магистър след придобита ОКС бакалавър“ не заплащаха такси за обучение, а от академичната 2025/2026 година мярката ще се прилага за всички специалности от професионално направление „Металургия“.

Промяната започва да се прилага от учебната 2025/2026 година за студентите, приети в първи курс.