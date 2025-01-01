Последен ден за подготовка на водачите за предстоящия сезон, преди акция „Зима“ да започне. Тя стартира на 1 ноември в цялата страна. Инициативата има за цел да повиши безопасността на движението през студените месеци и ще продължи до края на ноември. Обхваща както шофьорите, така и пешеходците, като акцентът е поставен върху отговорното поведение на пътя.



Акция "Зима“ ще премине в три етапа:



► Проверка на готовността на превозните средства за движение при зимни условия;



► Насърчаване на толерантността между участниците в движението;



► Контрол върху техническата изправност на автомобилите;



Съгласно Закона за движението по пътищата, от 15 ноември до 1 март всички превозни средства, движещи се по пътищата, трябва да бъдат оборудвани със зимни гуми или гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 mm.



По време на кампанията пътните полицаи ще напомнят на шофьорите за значението на спазването на дистанция, умерената скорост и повишеното внимание към пешеходците, особено при намалена видимост.