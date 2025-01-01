Жена е приета в спешното отделение в Ихтиман с наранявания след побой.

Случаят е от снощи, около 19:50 ч., а сигнал за пострадалата е подаден от местния филиал на спешна помощ.

По думите на жената, мъжът, с когото живее на семейни начала, я нападнал и ударил с ръка по главата. Медицинският преглед е установил разкъсна рана на външното ухо и съмнение за спукано тъпанче.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал.1, т.5А от Наказателния кодекс.