Станислав Балабанов от "Има такъв народ" (ИТН) поиска народните представители да поканят кмета на Столичната община Васил Терзиев в парламента и да чуят и неговите тези по отношение протестите, които се случиха в София.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян обясни, че предложението за изслушване на Терзиев трябва да се направи по съответния ред и пленарната зала трябва да вземе решение.

В момента парламентът изслушва министъра на вътрешните работи Даниел Митов и представители на СДВР относно действията и бездействията на Министерството на вътрешните работи и Столичната дирекция на вътрешните работи по време на и след многохилядния протест в София на 1 декември.

Пред депутатите вътрешният министър каза, че Столичната община е съгласувала протест, но не и шествие на 1 декември и е практически невъзможно да се обезпечи охраната на множество, движещо се по несъгласуван маршрут. Пред мен е съгласувателното писмо на СО, в което думата шествие не присъства, посочи той. Няма санкционирано, разрешено шествие от Столичната община, допълни Митов.

След предложението на ИТН парламентът да изслуша столичния кмет, лидерът на "Морал, единство, чест" Радостин Василев поиска депутатите да гласуват да поканят лидера на ИТН Слави Трифонов, за да го питат лично дали усеща дългата ръка на Пеевски, или нещо друго.

Съпредседателят на "Да, България", част от "Продължаваме промяната-Демократична България", Божидар Божанов коментира, че нямат проблем кметът да отговори, но предметът на изслушването е свързан с МВР. Последно като проверих кметът не беше министър на вътрешните работи, не работеше в СДВР, Общинска полиция беше на протеста, посочи той. Разбирам желанието на управляващите да хвърлят всичко на организаторите, на Общината, само не и на МВР, които са допуснали това нещо, но нека не променяме обхвата на изслушването по средата на изслушването, каза Божанов. По думите му това ще бъде доста странно процедурно нарушение с очевидната политическа цел да се хвърли другаде отговорността.

Председателят на парламента Рая Назарян каза, че няма да подложи предложенията за изслушване с аргумента, че са недопустими и ненадлежно направени. След това беше дадена 15 минути почивка.

На 1 декември протест срещу проектобюджета за 2026 г. изпълни площада пред президентството, Народното събрание и Министерския съвет в София. Граждани протестираха и в други градове на страната.