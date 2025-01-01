Дебатът за полицейските действия по време на многохилядния протест в София се пренесе в Народното събрание, след като главният комисар на СДВР Любомир Николов защити реакцията на полицията и охраната пред централата на „ДПС–Ново начало“, а депутатът от ПП–ДБ Божидар Божанов го обвини в лъжа и прикриване на истинската хронология на събитията.

По темата депутатите изслушват главния комисар на СДВР Любомир Николов, вътрешния министър Даниел Митов и други представители на СДВР.

„Още в началото на подготовката на масовото мероприятие колегите бяха инструктирани да съблюдават всяко едно действие на лица - провокатори и агресори, които ще опитат да предизвикат органите на полицията да влязат в конфронтация с тях“, разясни Николов.

Той обясни, че на инструктажа е разпоредил на около 170 оперативни работници да съблюдават изкъсо действията на лицата, които предварително са извели като евентуални провокатори. „На КПП-тата изведохме такива лица, същите бяха наблюдавани постоянно от нашите служители. В последствие - след започване на нерегламентираното шествие, същите бяха проследени до мястото, където започна ескалацията на напрежението“, каза главният комисар.

Напрежението ескалира: Центърът на София се превърна в бойно поле (ОБЗОР)

Любомир Николов разкри, че ескалацията на напрежението е започнала пред централата на централата на „ДПС–Ново начало“ е била охранявана с един взвод високооборудвани полицейски служители след многократни предупреждения от страна на ръководителя на терен г-н Георгиев. Въпросният е предупредил организаторите, че подобно шествие ще предизвика грубо нарушение на обществения ред. „В тази връзка - не отговаря на истината твърдението, че полицейските служители не са били на място и не са били необходимия брой, който да отвърне на евентуална агресия“, категорично заяви Николов.

По думите му сградата на централата на „ДПС–Ново начало“ е била охранявана с един взвод високооборудвани полицейски служители от специализирани полицейски сили. „Шествието, съпроводено от наши полицейски служители беше неотлъчно следено. При ескалация на напрежението бусовете бяха разположение на бул. „Дондуков“ и не бпха включени в самата охрана на агресиралото шествие, поради което не бяха сложени решетки, тъй като те не участваха в самото отблъскване на противообществените прояви. Агресията беше в цялата площ на техническите средства, които използваме, така че поставянето на решетки и агресията срещу тях нямаше да доведе до запазване на щетите, които установихме след това“, коментира той.

След изказването на главния комисар на СДВР Любомир Николов на трибуната на Народното събрание излезе депутатът на ПП–ДБ Божидар Божанов, който го обвини в лъжа. „Това, което казаха от СДВР, е лъжа. В 21:10 часа пред централата на „ДПС–Ново начало“ нямаше полиция, а провокаторите вече отиваха натам“, заяви Божанов.

Протест пред централата на „ДПС-Ново начало”

Сподед депутата от ПП–ДБ единственото оправдание на управляващите и МВР е, че протестът не бил съгласуван.

За изказване на трибуната на парламента отново се върна гл. комисар на СДВР. „Задълженията на организатора, на Столична община и полицията трябва да се разглеждат като едно общо цяло. Етапите на подготовка на извеждане на група протестиращи са - организаторът предупреждава МВР за ескалация на напрежението, после МВР установява лица, които нарушават обществения ред, а на трето място кметът на Столична община прави преценка дали съответното разрешено събитие не следва да бъде прекратено, ако би довело до застрашаване на здравето на мирните протестиращи. Още в началото следваше да има стюарди на организаторите на процеса, които с тяхно съдействие да посочват лица, които евентуално не следва да бъдат допускани н протеста, тъй като МВР няма право да ограничава свободното изразяване на гласовете на мирния процес и не може да прави такава преценка“, категорично заяви Николов.

Той призова всички да застанат зад полицейските служители – вместо да ги обвиняват.