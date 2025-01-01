Протест в центъра на София пред централата на „ДПС-Ново начало”. Инициативата е на гражданското сдружение „Боец”. Протестът започна около 15:00 часа. Той е под надслов „За свободна България без Пеевски и Борисов”. Към недоволството се присъединиха депутати и членове на ПП-ДБ, които пък настояват за освобождаването на кмета на Варна Благомир Коцев.

Изключително засилено е полицейското присъствие в района, предава NOVA.

„Той трябваше просто да каже истината. А истината е, че вчера е пуснал депеша до неговите кметове - конкретно Разград и Шумен с по 200 човека, които да осигурят, Кърджали - 400 човека, които да дойдат днес с автобуси. Нашата работа не е да търсим провокации, а да подкрепим гражданите на този протест”, заяви Ивайло Мирчев.