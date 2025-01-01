Пет телета от породите „Симентал“ и „Черношарена“ са открити умъртвени в ливада в местността „Бързарци“ край видинското село Арчар.

За случая в полицията е сигнализирала жителка на с. Септемврийци на 3 декември.

На място е извършен оглед от оперативна група и служители на областната дирекция на БАБХ – Видин. В рамките на незабавните издирвателни действия криминалистите установили заподозрения за деянието — 37-годишен мъж от Арчар, който е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата на разследващите продължава под наблюдението на прокуратурата.