Две жени пострадаха при катастрофа на изхода на Русе за Разград, Шумен и Варна. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Инцидентът е станал около 07:47 часа в района на кръстовището до магазин "Джъмбо". По предварителни данни инцидентът е възникнал след сблъсък между товарен автомобил – самосвал с разградска регистрация, идващ от Кубратския път, и лек автомобил с русенска регистрация, който е пътувал по главния път в посока към Русе.

Две пътнички от лекия автомобил са транспортирани в Университетска болница „Канев“ в Русе. От Центъра за спешна медицинска помощ съобщиха за БТА, че те са с леки травми от коланите в колата.

На мястото незабавно са изпратени полицейски екипи, които извършват оглед и документират обстоятелствата около инцидента. Предстои изясняване на точните обстоятелства и причини, довели до катастрофата, уточни Даниела Малчева.

Движението в района е затруднено, регулира се от служители на реда.