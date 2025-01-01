На 2 декември 2025 г., около 08:00 ч., в град Лом е станал пътен инцидент, след като 52-годишен мъж, управляващ „Фолксваген Шаран“, излязъл от крайпътен имот и отнел предимството на „Ауди А4“, управлявано от 49-годишен местен жител, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

При сблъсъка са причинени материални щети по двата автомобила. Пътник във „Фолксваген“-а – 66-годишен мъж от Лом е с фрактура на ребра и е настанен за лечение в МБАЛ Лом без опасност за живота.

Двамата водачи са изпробвани за алкохол – пробите са отрицателни. Местопроизшествието е огледано от Дежурната оперативна група, а по случая е образувано досъдебно производство за престъпление от НК. Работата по разследването продължава РУ-Лом.