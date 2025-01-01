Русия e готова да си върне замразените активи чрез репарации в натура, ако Европейският съюз все пак реши да ги присвои, заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС.

„Ако обезумелият Европейски съюз все пак се опита да открадне руските активи, блокирани в Белгия, за така наречения репарационен кредит, подобни действия според международното право могат да бъдат квалифицирани като особен вид casus belli с всички произтичащи за Брюксел и отделни страни от ЕС последици. И тогава връщането на тези средства може да стане вече не чрез съд, а под формата на истински репарации, изплатени в натура от повалените врагове на Русия“, написа той в канала си в социалната мрежа Max.

Европейската комисия вчера предложи безпрецедентното използване на руски авоари или международни заеми, за да се съберат 90 милиарда евро за Украйна с цел финансиране на основните ѝ военни нужди, отбелязва Ройтерс.