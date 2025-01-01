Временно е преустановено пропускането на товарни автомобили на граничен пункт „Промахон“, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“. Препоръчително е пътуващите в региона да използват граничния преход „Илинден – Ексохи“. Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.

В сряда около 14:00 часа в съвместния контактен център за полицейско сътрудничество на „Промахон“ е получена информация от представител на гръцката полиция за затваряне на пътя в района на граничния преход в посока Гърция, пише още на сайта. Преустановено е пропускането за всички превозни средства за неопределен период от време. Временната мярка е е с цел да се осигури безопасността на движението във връзка с протестни действия на земеделските производители от Северна Гърция. Трафикът е нормален на останалите гранични преходи с Гърция.

На границата с Турция трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" и на ГКПП "Лесово" на изход за товарни автомобили.

На границите със Сърбия, с Румъния и Република Северна Македония движението на граничните пунктове е нормално.