Хората, които си поставят филъри в областта на лицето, трябва да бъдат информирани за риск от сериозно усложнение – запушване на артерия, което може да доведе до загуба на кожа или дори до слепота заради нарушено кръвоснабдяване, предупреждават специалисти.

Изводите идват от ултразвуково изследване на 100 случая, при които поставянето на филър е довело до проблеми. На тази база клиниките вече се насърчават да правят ултразвук преди процедурите, за да избегнат увреждане на кръвоносни съдове, предаде Би Би Си.

Ръководителят на изследването д-р Роса Сигрист обяснява, че макар подобни инциденти да не са чести, „съдовото запушване“ – когато филърът попада в артерия или твърде близо до нея – може да причини тежки последствия: некроза, белези и деформации, ако не бъде лекувано навреме.

Филърите се използват за изглаждане на бръчки и „освежаване“ на кожата, а понякога и за оформяне на нос или устни. Според д-р Сигрист зоната около носа е най-рискова, защото кръвоносните съдове там са свързани с важни структури в мозъка. Увреждането им може да доведе до загуба на кожа, слепота или инсулт.

Проучването обхваща 100 пациенти от шест центъра в Бразилия, Колумбия, Чили, Нидерландия и САЩ, а резултатите ще бъдат представени на годишния конгрес на Радиологичното дружество на Северна Америка.

Ултразвукът показва липса на кръвоток в малките съдове при почти половината случаи, а в една трета е установено нарушение и в по-големи артерии. Д-р Сигрист подчертава, че ултразвукът е полезен не само за планирането, но и за лечението: без него лекарите „инжектират на сляпо“, докато при визуализация могат да насочат лечението точно към мястото на запушването. Това позволява да се използва по-малко количество хиалуронидаза и да се постигне по-добър резултат.

Британската асоциация на естетичните пластични хирурзи съобщава, че употребата на ултразвук расте, но все още не е стандарт. Методът е безопасен, неинвазивен и без странични ефекти.

Президентът на организацията Нора Нюджън казва, че картографирането на кръвоносните съдове дава важна информация и напомня, че именно такива рискове са причина организацията от години да настоява за по-строга регулация на естетичните процедури и изискване те да бъдат извършвани само от медицински обучени специалисти.

Британското правителство подготвя нови правила. Само квалифицирани медицински специалисти ще могат да извършват високорискови интервенции като бразилското повдигане на седалището, а клиниките, които поставят филъри и ботокс, ще се лицензират по строги критерии.

Обществената консултация започва в началото на 2026 г., след което парламентът ще определи окончателния обхват на регулациите.