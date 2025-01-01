Турската държавна енергийна компания "Боташ" подписа две отделни 10-годишни споразумения за доставка на втечнен природен газ (LNG) с германската държавна компания SEFE и италианската Eni, съобщи министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар.

Споразуменията, подписани в рамките на Световната среща на върха за втечнен природен газ в Истанбул, увеличават общия обем на дългосрочните договори на Турция за втечнен природен газ, подписани тази година, до 106 милиарда кубически метра (млрд. куб. м), каза Байрактар.

Съгласно споразумението със SEFE доставките ще започнат през 2028 г. и ще възлизат на около 6 милиарда кубически метра втечнен природен газ в рамките на 10 зимни сезона. Сделката с Eni също ще започне през 2028 г., като доставките ще възлизат на общо 5 милиарда кубически метра втечнен природен газ за 10 зимни сезона. Включително споразуменията, подписани от миналия септември, Турция вече е осигурила над 155 милиарда кубически метра дългосрочни ангажименти за втечнен природен газ, каза Байрактар. „Това е важна стратегическа стъпка с цел диверсифициране на нашите продукти на по-конкурентни цени и е алтернатива на газа, който получаваме по тръбопроводи“, отбеляза той.

Турция откри газови залежи близо до изключителната икономическа зона на България

През последното десетилетие Турция инвестира сериозно в газова инфраструктура, за да диверсифицира източниците на доставки и да засили енергийната сигурност. „От 2016 г. насам направихме сериозни инвестиции в инфраструктура, за да можем да се възползваме от развиващия се пазар на втечнен природен газ (LNG) в световен мащаб и да доставим този гъвкав и по-конкурентен газ в Турция“, каза Байрактар и поясни: Увеличихме капацитета на нашите съоръжения за регазификация пет пъти. В резултат на това от 2021-2022 г. нататък близо една трета от потреблението на газ в Турция в някои години се е задоволявало от LNG, добави министърът. Според него "това е забележително развитие.“

Миналата година Турция е внесла около 50 милиарда кубически метра природен газ, включително 14,3 милиарда кубически метра под формата на втечнен природен газ. Русия е най-големият доставчик на газ по тръбопроводи, докато САЩ са основният доставчик на втечнен природен газ. Байрактар ​​подчерта, че Турция не само подобрява собствената си сигурност на доставките, но и допринася все повече за тази на своите съседи.

Той подчерта новите договорености за снабдяване с газ от Туркменистан, износа за Нахчиван чрез новата свързваща линия и продължаващите доставки на азербайджански газ за Сирия през връзката Килис. Турция е достигнала позицията на износител на газ със собствено производство и диверсифицирано портфолио от доставки, каза Байрактар, добавяйки, че страната изнася газ и за няколко европейски страни. Турция е четвъртият по големина газов пазар в Европа с годишно потребление от около 60 милиарда кубически метра. "Боташ" сега доставя газ от 22 страни чрез 33 компании, каза Байрактар, като излишъкът от газ се разпределя към съседни пазари или мрежи. „Дори спад на вътрешното търсене с 2%-3% създава възможности за износ“, отбеляза министърът. За Европа тези обеми газ от 2 до 3 милиарда кубически метра са от съществено значение.

Министър Станков: Договорът с „Боташ“ не може да бъде прекратен, ако не платим 4,2 млрд. лева

В момента Турция изнася газ по тръбопроводи за България, Румъния, Унгария и Гърция и доставя втечнен природен газ (LNG) за Северна Македония и Сърбия. „Създадохме важна алтернатива за европейските страни да купуват втечнен природен газ (LNG) чрез нашите терминали за регазификация“, каза Байрактар, добавяйки, че Анкара е готова да предложи достъп до своята инфраструктура за LNG товари, доставяни до Турция. „Можем да поемем дългосрочни или краткосрочни ангажименти към европейците относно използването на нашата инфраструктура, като доставяме техните LNG товари до нас“, добави той.

Турция също така разширява международното си портфолио за добив, като проекти за проучване са в ход или са планирани в Пакистан, Либия, Ирак и Централна Азия, каза той. Държавната Турска петролна корпорация (TPAO) на 2-ри декември подписа споразумения за проучване на нефт и природен газ в три офшорни и два наземни блока в Пакистан от следващата година. Байрактар ​​заяви, че бързото разширяване на инфраструктурата за втечнен природен газ и съхранение в страната е превърнало Турция в регионален център за търговия с природен газ. Капацитетът за регазификация се е увеличил пет пъти и е достигнал 161 милиона кубически метра на ден.

Той повтори плановете на Турция да увеличи производството от газовото находище Сакария в Черно море, което се оценява на 710 милиарда кубически метра газ. Резервът беше постепенно открит между 2020 и 2022 г. Той ще задоволи приблизително 30% от годишните нужди на страната от газ, след като производството достигне пълния си капацитет. В средата на май Турция обяви откриването на нов резерв от 75 милиарда кубически метра в Черно море.

Първата фаза в находището Сакария е завършена, доставяйки газ, достатъчен за 4 милиона домакинства, поясни още Байрактар. Очаква се вторият етап да удвои производството през следващата година, докато третият етап, планиран за 2028 г., се очаква да учетвори текущото производство.