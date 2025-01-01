Поради авария два квартала и част от центъра на София са без топлоподаване, съобщиха от "Топлофикация София".

Проблемът е установен тази сутрин, в 08:00 ч.

Без топла вода и парно са "Лагера" (целият квартал), "Кривата река" (целият квартал), районът между: бул. ,,Цар Борис Ⅲ“, бул. ,,Академик Иван Гешов“, ул. ,,Найден Геров" и ул. ,,Софийски герой“, кв. "Здраве" около Медицинска академия; карето между бул."П.Славейков",ул."Х.Станчев",ул."Доспат",бул."Прага",бул."Патриарх Евтимий" и бул."Витоша" и целият квартал "Иван Вазов". На сайта на Топлофикация става ясно, че проблем с топлоподаването има и в "Лозенец".

От дружеството посочват като краен срок за отстраняване на повредета - 5 декември (петък), 10:00 ч.

Аварийни екипи работят по отстраняване на повредата, като се очаква нормалното топлоподаване да бъде възстановено в петък, 05.12.2025 г. в 10:00 ч.

"Топлофикация София" ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти за причиненото неудобство.