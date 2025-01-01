Украинската служба за сигурност заяви днес, че всички нейни морски дронове тип Sea Baby, участващи в оперативни задачи в района на Черно море, са налични и нито един не е навлязъл в румънски води, предаде Ройтерс.

„Нито един от дроновете Sea Baby не е влизал в териториалните води на Румъния“, се казва в изявление на Службата.

Румъния унищожи морски дрон край Констанца

Припомняме, че на 3 декември румънските военни унищожиха морски дрон, открит в район на 36 морски мили (66 км) източно от Констанца.

Говорител на румънското министерство на отбраната отказа да уточни коя е страната-производител, но потвърди, че става дума за модел Sea Baby.