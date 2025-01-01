Вече два часа сме на изслушване на министъра на вътрешните работи Даниел Митов, а той нищо не знае, нищо не може да каже и изпраща постоянно някакъв комисар Николов тук да говори вместо него. С тези думи се обърна към вътрешния министър депутатът от МЕЧ Христо Расташки.

Причината Даниел Митов на е в пленарна зала е заседание за изслушването му относно многохилядния протест в София.

Радостин Василев: Даниел Митов е най-некадърният министър, който се е появявал в МВР

„Г-н Митов, когато имаме въпрос към вас, когато има изслушване към вас, ще отговаряте вие. Комисар Николов няма да го водите тук, за да отговаря вместо вас. Ще го водите на обяд, вечеря, масаж и където искате да го водите“, допълни Расташки.

Той сподели, че стотици хиляди граждани са протестирали срещу министърът на МВР, не само срещу бюджета. „Протестираха срещу вас и вашите началници – Борисов и Пеевски. Протестираха за вашат оставка и вие така се уплашихте, че ви се накъдриха косите на всичките в МВР“, каза депутатът.

И поиска оставката на вътрешния министър Даниел Митов.