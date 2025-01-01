Софийска районна прокуратура внесе в Софийски районен съд искания за налагане на мярка „задържане под стража“ спрямо пет души за извършени хулигански действия на 1 декември по време на протеста в централната част на София. Това съобщиха от прокуратурата.

Софийска районна прокуратура наблюдава 16 досъдебни производства, а към наказателна отговорност са привлечени 14 души. Те са обвинени за това, че са извършили хулигански действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Обвиняемите са замеряли полицейски служители с камъни, пиротехника и стъклени бутилки, обръщали са контейнери за боклук и са взимали от тях различни по вид предмети, които са хвърляли по кордона от полицейски служители и по автомобили на МВР, посочват от прокуратурата. Деянията на част от обвиняемите се отличават с изключителен цинизъм и дързост - осъществени са на публично място в присъствието на много граждани при демонстрация на безнаказаност и на пренебрежение към установените правила, закрилящи добрите нрави.

След запознаване с материалите по досъдебните производства наблюдаващи прокурори внесоха искания за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо петима обвиняеми. Исканията за определяне на най-тежката мярка за неотклонение са на база събраните доказателства - свидетелски показания и видео записи, които са заснели деянията им. При претърсвания у част от обвиняемите са открити и пиротехнически изделия. Всичките обвиняеми, за които е поискана най-тежката мярка за неотклонение, са с предходни криминални регистрации. Двама от тях са осъждани, а други двама са с висящи досъдебни производства.

След преценка на събраните до момента доказателства по досъдебните производства и като са взети предвид добри характеристични данни, прокурори при Софийска районна прокуратура са наложили на трима обвиняеми мярка за неотклонение „гаранция в пари“, а на други двама - подписка.

Разследванията по досъдебните производства продължават, допълват от прокуратурата.

Вчера от институцията посочиха, наблюдават 16 досъдебни производства за извършени хулигански действия в централната част на София на 1 декември, по които са обвинени 14 души. Десет от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, а на останалите са наложени различни мерки за неотклонение.

На 1 декември протест изпълни площада пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната. Организатор на недоволството бяха от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), а поводът – отказът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде изтеглен от парламента вече внесения проектобюджет за следващата година. В късните часове в столицата имаше и безредици.

При протеста бяха задържани 71 граждани, сред които и непълнолетни, съобщи на следващия ден главен комисар Любомир Николов, директор на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР). Той уточни тогава, че предстои да бъдат установени и арестувани още хора, участвали във вандалски прояви. Трима полицаи са пострадали при протеста.