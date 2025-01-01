Протестът в Триъгълника на властта в центъра на София срещу Бюджет 2026 премина мирно, тихо и спокойно, но се появиха хора с профил на хулигани, които предизвикаха безредици и ескалация на напрежението, това заяви началникът на СДВР главен комисар Любомир Николов и уточни, че 71 души са задържани (от тях и непълнолетни) след демонстрациите, сред които син на русенски бизнесмен и човек, у когото са открити 31 000 лева с бележки и насоки. Нито сред мирно протестиращите, нито сред тези, проявили агресия, има ранени, но трима полицаи са пострадали. Има много щети по полицейски бусове, коли и техника.

Комисар Николов обясни в детайли как е преминал мирният протест на площада и как се е стигнало до безредиците на отделни групи и провокатори на нерагламентирани за това места.

"Във вчерашния ден след предварително уведомление и съгласуване на Столична община се проведе мирен протест пред сградата на Народното събрание и т.нар. Триъгълник на властта, където организирахме охраната СДВР заедно с дирекция "Жандармерия", в хода на което организирахме 21 КПП-тата на мястото, заявено от организаторите на протеста. В хода на селектиране на всички участници в протеста, установихме немалко лица, носещи забранени вещи и предмети, включително и такъв, който се появи на протеста с газов пистолет, със зареден в цевта патрон. Както всички видяхте, протестът премина мирно, тихо и спокойно, за което поздравявам абсолютно всички мирно протестиращи граждани, включително и всички наши служители, които тактически бяха заели позиции с нищо предизвикващи агресия на каквито и да е хора, участващи в протеста. Ние обаче видяхме хора, които наподобяват профили на хулигани или такива, които могат да ескалират евентуално напрежение и към тях незабавно бяха прикрепени оперативни екипи, които следяха тяхното поведение и движение. Организаторите на протеста, чрез техните стюарди, имат задължение да извеждат такива лица или да ни ги посочват на нас с цел недопускане ескалация на напрежението, но те към настоящия момент и по време на протеста не са подали такива агресивни младежи", обясни Николов.







































































































По думите му до ескалацията се е стигнало, когато незаявено шествие е тръгнало към сградата на улица „Врабча“, която е в ремонт и ще се ползва за централа на ДПС.

„При това положение нашата план-ръзстановка беше обезсмислена, тъй като протестиращата маса премина през територия, която не е обезопасена от наши полицейски сили и прочистена за забранени вещи и предмети, които впоследствие заваляха върху нашите каски и щитове. Видяхте агресията, непредизвикана такава, срещу наши служители на няколко пъти, в хода на която ние не предизвикахме масова безредица, тъй като не можехме да изведем агресивно протестиращите от мирно протестиращите участници в протеста и поради тази причина, чрез оперативни способи, филмирахме и проследихме всички агресори. В по-късните часове на нощта, ние задържахме 71 такива хулигани, бих ги нарекал, които агресираха спрямо нашата техника, раниха трима наши колеги и изпотрошиха доста общинско и частно имущество. Част от тези лица ние забелязахме още на КПП-тата и прикрепихме към тях оперативни лица. След започване на масовото шествие към централата на ДПС същите тези лица се снабдиха с материали, запалителни течности и бомбички, които полетяха над нас, тъй като този периметър не беше прочистен от Столична община и от нас, поради това, че този периметър и това шествие не беше заявено и не беше разрешено от кмета на Столична община. Всяко едно движение и всяко едно мирно шествие не предполага намесата на полицията“, посочи началникът на СДВР.

Той посочи, че има задържан син на известен русенски бизнесмен, за когото към настоящия момент събират данни за организираност от негова страна и на други хора: „Той подпали кофа на централна софийска улица“.

Задържан е и още един човек, на който при личния обиск са установени 31 000 лева, разделени в различни купюри с бележки за столични улици. „Предполагаме, че те е следвало да бъдат предадени на отделни лица, които да ги разпределят към настоящи други участници в тези провокации“, допълни главен комисар Николов.

„Ескалацията я допуснаха хора, които бяха предварително организирани да нападнат полицията и да проявят агресия, нищо не предизвиквана от нашите служители. Трими полицаи са ранени, нито един от протестиращите не е ранен или от тези, проявили агресия, а по-късно арестувани. Никъде в нито една европейска столица полицията не предприема действия по извеждане на агресивни лица в мирно протестираща тълпа, тъй като в този момент възниква масова безредица и започват да дават ужасяващи кадри с разкървавени лица на мирно протестиращи граждани“, подчерта още веднъж той.

По повод спирането на тока в центъра на София, началникът на СДВР главен комисар Любомир Николов заяви, че към момента се прави проверка.

„Установихме причината, поради която захранването на Софийския университет беше преустановено. Към настоящия момент проверяваме дали е аварирала или умишлено увредена подстанция „Рила“, където в момента екипи на пожарната извършват експертизи и ще дадат със категорично заключение дали това нещо касае умисъл, или е някаква авария“, обясни Николов.

Тепърва предстои да излязат интересни материали и подробности около всичко, случило се на 1 декември, посочи той.

„За да можете да се ориентирате в евентуалната насоченост и евентуалния интерес на дадена група лица да бъдат ескалирани и окървавени протестите. Разпознаха конкретни лица, които принадлежат на столични фракции в ранна възраст все още, подрастващи такива хулигани, които също сме задържали. Предстои да задържим още лицата, тъй като разполагаме с много видеоматериали, които изследваме в момента, правим фотосъпоставителни експертизи и нашата работа продължава съвместно с Районна прокуратура и ако се наложи и с Градската", обясни комисар Николов.