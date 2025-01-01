Трима полицаи от американския град Омаха, в щата Небраска, бяха ранени в престрелка с преследван заподозрян на бензиностанция, предаде Асошиейтед прес. Самият нападател, подозиран в прострелването на мъж, бе убит, допълва агенцията.
Заподозреният, на възраст между 20 и 30 години, преди това е прострелял няколко пъти в гърдите 61-годишен мъж в магазин за хранителни стоки, каза полицейският началник Тод Шмадърър, цитиран от АП.
Update to the shooting today at the Quiktrip gas station in Omaha, Nebraska where three officers were shot they returned fire and killed the suspect.
This is a short press conference on what occurred. The suspect was a 23 year old Hispanic male.. pic.twitter.com/s8jVZKqTZp
Полицаите са засекли регистрационния номер на автомобила на стрелеца на камери на местопрестъплението и са го проследили до бензиностанцията.
"Беше много опасен ден за гражданите на Омаха", посочи Шмадърър.
Няма опасност за живота на тримата полицаи, но простреляният в магазина мъж е в критично състояние, допълниха от полицията.