ГКПП „Илинден – Ексохи“ е затворено за тирове, а движението през граничен пункт "Кулата" е възстановено, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Хиляди тежкотоварни камиони бяха в капана на блокадата на "Кулата - Промахон". Освен на автомагистралата тировете бяха препълнили всички паркинги до Благоевград. Представители на Гранична полиция съобщиха, че постоянно се водят преговори с протестиращите, а днес се очакват и представители на гръцкото правителство.

Гръцките фермери настояват преди всичко за изплащане на цялата сума от помощи и обезщетения, като искат и мерки за повишаване на изкупната цена на продуктите. Говорителят на правителството Павлос Маринакис заяви, че задълженията към фермерите ще бъдат покрити до края на годината.

Протестиращите отговориха със заплахи за блокиране и на пристанища, като заявиха, че не вярват на обещания.

БГНЕС / EPA / ACHILLEAS CHIRAS

Крайните действия не помагат, отворени сме за диалог, заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис.

В изявление пред Правителствения съвет по икономическа политика Мицотакис посочи, че разбира недоволството на земеделските производители, и подчерта, че все пак за настоящата година те ще получат половин милиард евро повече спрямо предходната.

БГНЕС / EPA / ACHILLEAS CHIRAS

„Правя пълно разграничение между онези, които не са получили плащанията си поради проверки, и онези, които нямат право на субсидия“, отбеляза гръцкият министър-председател.