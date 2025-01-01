Гърция затваря училища заради бурята „Байрон“, която преминава през страната, като за някои региони остава в сила обявеният червен код за опасни метеорологични явления, съобщи държавната телевизия ЕРТ, позовавайки се на информация от Националната метеорологична служба. Това предава кореспондентът на БТА Иван Лазаров.

В информацията се посочва, че превантивно днес ще останат затворени училища на островите Сими, Хидра и Китира, а в петък и на остров Кастелоризо.

Според актуализация на Извънредния бюлетин за опасни метеорологични явления силни дъждове и гръмотевични бури се предвиждат от четвъртък до сутрешните часове на събота в повечето райони главно на източната и южната част на страната.

Според метеоролозите валежите, освен с голяма интензивност, ще бъдат и продължителни. Очакват се още локални градушки и бурни ветрове, чиято интензивност в петък в югоизточната островна част на страната може да достигне осем-девет бала по Бофорт.

Днес на обяд Комисията за оценка на риска ще заседава отново заради лошото време.