Жена обърна автомобила си, след като седна зад волана с 2,49 промила алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Около 20:30 часа на 3 декември 2025 г. на пътя между село Коларово и град Петрич лек автомобил „Фолксваген Поло“, управляван от 48-годишна жена от с. Габрене, излязъл в дясно от пътното платно и се преобърнал.

На водачката на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отчела наличие на 2,49 промила.

Жената е задържана със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.