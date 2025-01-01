Томислав Дончев и досегашната шефка на БАИ Мила Ненова
Томислав Дончев и досегашната шефка на БАИ Мила Ненова / БТА

Ангел Иванов ще изпълнява длъжността изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции съобщиха от пресцентъра на ведомството. Досега той заемаше длъжността заместник изпълнителен директор.

Досегашният изпълнителен директор Мила Ненова пък е освободена от поста със заповед на министъра на иновациите и растежа Томислав Дончев.

Назначиха д-р Калина Милушева за изпълнителен директор на БАБХ

Иванов има дългогодишен управленски опит в държавната администрация, включително в сферата на инвестициите, дигитализацията, европейската интеграция и като ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси в Москва. Бил е и съветник по икономически, социални и европейски въпроси в Министерския съвет. В частния сектор професионалната му дейност обхваща външната търговия, организацията и управлението на бизнес структури, както и продажбата на активи.

Завършил е магистърска степен по „Международни икономически отношения“ в Московския държавен институт за международни отношения и немската гимназия в Ловеч. Владее английски, немски и руски език.

Пресцентър БАИ
Последвайте ни

България