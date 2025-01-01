Ангел Иванов ще изпълнява длъжността изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции съобщиха от пресцентъра на ведомството. Досега той заемаше длъжността заместник изпълнителен директор.

Досегашният изпълнителен директор Мила Ненова пък е освободена от поста със заповед на министъра на иновациите и растежа Томислав Дончев.

Иванов има дългогодишен управленски опит в държавната администрация, включително в сферата на инвестициите, дигитализацията, европейската интеграция и като ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси в Москва. Бил е и съветник по икономически, социални и европейски въпроси в Министерския съвет. В частния сектор професионалната му дейност обхваща външната търговия, организацията и управлението на бизнес структури, както и продажбата на активи.

Завършил е магистърска степен по „Международни икономически отношения“ в Московския държавен институт за международни отношения и немската гимназия в Ловеч. Владее английски, немски и руски език.