Две български треньорки по художествена гимнастика получиха сериозни наказания от Дисциплинарната комисия на Фондацията за етика (Gymnastics Ethics Foundation, GEF) към Международната федерация FIG заради тормоз към състезателки, посочват от "24 часа" и БГНЕС.

Мариана и Сияна Василеви, които са майка и дъщеря от дълги години, работят в Азербайджан. Твърди се, че ползвали скандални методи, включващи физическо и психическо насилие.

By FAR the most severe sanctions because of gymnast abuse.



Mariana Vasileva banned for 8 yrs and got a life ban from head coaching. Siyana Vasileva (the athlete rep at FIG!) banned for 18 month, sentence suspended. AGF banned 6 months, sentence suspendedhttps://t.co/uHgE1J6Xiz