Синдикатът на административните служители „Подкрепа“ започва серия от протестни действия в ключови държавни структури в цялата страна.

На 20 ноември (четвъртък) от 12.30 ч. до 13.00 ч. ще има протест пред Централното управление на Националния статистически институт (НСИ) в София и пред Териториалните статистически бюра на института в страната.

Протестите са вследствие на неглижирането на проблемите на държавната администрация, недостатъчното заплащане и нарастващата вълна от публичен натиск и дискредитация спрямо служителите.

Основните искания на служителите включват: достойно увеличение на работните заплати, отговарящо на нарасналия обем от работа, инфлационните процеси и непрекъснато разширяващите се задължения в администрацията; преустановяване на публичния натиск, стигматизацията и необоснованите атаки срещу държавните служители, които ежедневно изпълняват ключови за обществото функции; гарантиране на нормални условия на труд и устойчиви решения за подобряване на административния капацитет.

„Системата е на ръба. Ние не искаме привилегии, а елементарно уважение към труда ни и възможност да живеем достойно. Без стабилна администрация държавата не може да функционира“, заявяват от ръководството на САС „Подкрепа“.

Протестните действия ще се провеждат поетапно, като синдикатът запазва правото си да разширява формите на натиск, в случай че справедливите искания на работниците и служителите не бъдат чути.