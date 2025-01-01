Дарение от 60 оригинални черно-бели снимки от ХХ в. получи Държавният архив в Разград. Те са предоставени от разградчанката Даниела Стефанова Ковачева-Момчева и са част от семейната колекция на дядо ѝ Любомир Петров Ковачев, съобщи началникът на отдел „Държавен архив“ в Разград Габриела Михайлова.

Тя обясни, че снимките могат да бъдат групирани в няколко категории. „Първата е пощенски картички, като всички дарени екземпляри са оригинали, черно-бели и показват централната част на Разград. На една от картичките е изобразен гвардеец от началото на ХХ в., а две са от Пловдив и Варна“, посочи Михайлова.

Втората категория са снимки на военни, като фотосите не са датирани, но могат да бъдат отнесени към първата половина на ХХ в. По думите на Габриела Михайлова, една от снимките е типичен плакат и е правена след 1944 г. „На повечето от снимките се виждат емблематични сгради от Разград. Има няколко, които са от 40-те г. на ХХ в. Запечатаните кадри не са от Разград, защото отразяват Втората световна война“, разказа началникът на Разградския архив.

Тя добави, че следващата категория са снимки на Музикалния дом „Екатерина и Димитър Бъчварови“, като фотосите проследяват строежа на тази сграда.

Дарената колекция се допълва от снимки на ученици. Може да се видят кадри на деца от начален курс, на момичета и момчета от 50-те г. на ХХ в. Интерес представляват снимките им в класната стая и на летен лагер, както и фотосите, свързани със свободното време – спорт, туризъм. „Някои от тях са датирани, могат да се намерят и местата, на които са направени – Русе, Шумен, Разград“, посочи Михайлова.

Фондът на архива се обогатява и със снимки на хор „Железни струни“. „Те не са от концерти, а от участията им в ритуалите в Обреден дом – Разград“, добави Габриела Михайлова.

Тя допълни, че след оценка на Експертно-проверочната комисия на Държавен архив – Разград е сключен договор за дарение. Снимките ще бъдат регистрирани в архива, а след тяхната дигитализация ще бъдат достъпни на сайта на Държавна агенция „Архиви“. Михайлова подчерта, че дигитализирането на архивните документи е и сред основните приоритети в работата на екипа на отдел „Държавен архив“ в Разград.

Даряването на документи има своята специфика и като всяко едно дарителство, то е въпрос на гражданска позиция. "Знаем, че документите, особено снимките, имат сантиментална стойност за хората, но по този начин човек оставя следа след себе си", каза преди време в интервю Габриела Михайлова. Тя подчерта, че едни от най-ценните документи в Държавния архив в Разград са постъпили чрез дарение. Сред последните са документи за наводнението в Разград през 1947 г., които бяха предадени на архива през юни от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) в града.

Писма, изпратени до Дядо Коледа от деца от Разград и региона, също са част от фонда на Държавния архив в Разград. Предадените за съхранение в институцията писма са написани в периода от 2000 до 2022 г. и са изпратени за участие в традиционния детски конкурс „Най-красиво писмо до Дядо Коледа“, организиран от „Български пощи“.