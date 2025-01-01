През следващата седмица – от 15 септември, започва превантивен ремонт на 8,3 км от АМ „Хемус“ в платното за София, в участъка от село Яна до входа на столицата, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

АПИ припомня, че при изпълнението на строителните работи, трафикът ще преминава двупосочно в платното за Варна като ще има по една лента във всяка посока на движение. При интензивен трафик и по преценка на „Пътна полиция“ е възможно да се ограничава преминаването на превозните средства над 12 т в този участък от автомагистралата като те ще се пренасочват по алтернативен маршрут по път I-1 Яна - Горни Богров - Долни Богров - София.

Отсечката е в недобро състояние и през пролетта и лятото на трасето бяха извършвани геодезически заснемания, необходими за изработването на технологичния проект за ремонт. Той предвижда цялостна подмяна на настилката и полагане на геомрежа за подсилването ѝ, ще се подобри и отводняването. След ремонта отсечката ще е с нови ограничителни системи, маркировка и знаци.

Планирано е на 15 септември да започне въвеждането на временната организация за безопасност на движението, а от следващия ден да стартират активните строителни работи, за да приключат преди началото на зимата. Предвиденият срок за завършване на ремонта в платното за София е 31 октомври. Строително-монтажните дейности ще се извършват по договора за поддържане на АМ „Хемус“ от дружеството „Автомагистрали“ ЕАД.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Необходимо е шофьорите да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.