Понижението на нивото на река Дунав в българския участък продължава и тази сутрин, като водните стоежи се задържат на критично ниски стойности. Измервателните станции на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) отчитат показатели значително под условната кота нула в почти всички основни хидрометеорологични пунктове.

В сравнение с изминалото денонощие тенденцията към отстъпване на водата се запазва, като в средния и долния български участък спадът е с между 3 и 6 сантиметра на денонощие.

В най-горния участък (при Ново село и Видин) се наблюдават минимални дневни колебания, които обаче не променят общата картина на тежко маловодие в страната.

Поради ниските водни стоежи в районите на праговете и плитчините (особено около островите Батин, Белене и Вардим) остават в сила строгите ограничения за максимално допустимото газене на плавателните съдове.

Продължаващото засушаване и ниските водни нива наложиха превантивни мерки за намаляване на мощността на мощностите в АЕЦ „Козлодуй“ с оглед на технологичните изисквания за охлаждане.

Метеорологичните прогнози сочат запазване на сухия период, докато не се появят обилни валежи във водосборния басейн на реката, които да доведат до трайно повишение на нивата.