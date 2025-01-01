Двама военнослужещи и един генерал от резерва бяха удостоени с Почетния знак на президента на Република България от държавния глава и Върховен главнокомандващ Румен Радев. Това стана на церемония на "Дондуков“ 2.

По повод предстоящия боен празник на Сухопътните войски - 19 ноември, и за приноса им към националната сигурност в мирно време бяха отличени генерал-лейтенант от резерва Захарин Илиев, подполковник Иван Иванов и ефрейтор 1-ви клас Васил Марков. От името на подполковник Иванов, който е на мисия зад граница, почетния знак получи командирът на Втора Тунджанска механизирана бригада бригаден генерал Мирослав Костадинов.

Истинско удоволствие е да ви поздравя с настъпващия празник на сухопътни войски – 19 ноември. За мен е чест в навечерието му да отлича с Почетния знак на президента на България двама наши военнослужещи и генерал от резерва за техния достоен професионален път в редиците на Българската армия, за значимия им принос в развитието на Сухопътните войски и успешното изпълнение на мисиите на въоръжените сили, каза Румен Радев при връчване на отличието.

Уважаеми ген.-лейтенант Илиев, Вие оставате пример за български офицер, професионалист и родолюбец, отдаден на благородната кауза за защита на отечеството, обърна се президентът към ген.-лейтенанта от резерва Захарин Илиев. Извървяхте с чест своя път от командир на взвод през командир на ключови части и съединения до командващ Сухопътните войски и зам.-началник на Генералния щаб в трудните времена на блоково противопоставяне и в предизвикателните години след разпада на Варшавския договор, посочи той. С воля, професионализъм и лидерство Вие заслужихте уважението на своите подчинени, мога да го споделя от личен опит, продължи Румен Радев. Днес можете да се гордеете с постигнатото от Вас и с Вашия принос за развитието на Сухопътни войски и Българската армия до един апогей и превръщането им във фактор, с който мнозина трябваше да се съобразяват, подчерта държавният глава.

Той поздрави ген.-лейтенант от резерва Захарин Илиев и за неговата активна гражданска позиция и всеотдайна дейност в Асоциацията на Сухопътни войски като неин почетен председател.

Уважаеми военнослужещи, искам да изразя своята благодарност за това, че продължавате с отдаденост и отговорност своята служба като защитници на родината, обърна се Радев към другите двама наградени. С вашите знания, подготовка и отдаденост на професията се утвърждавате като пример за подражание, носите и укрепвате победоносния дух на българската пехота и сте достойни наследници на нейните славни традиции, изтъкна държавният глава.

Той отбеляза, че уважение и признателност будят и смелостта и отдадеността, с която са се включили в погасяването на горските пожари това лято. С подобни операции и военнослужещи като вас Българската армия изпълнява важната мисия за подкрепа на националната сигурност в мирно време, за укрепването на връзката между армия и общество. Радев изрази и признателност към семействата на военнослужещите, които са тяхна неотклонна опора.

Особено се радвам, че днешната церемония е в присъствието на курсантите от Националния военен университет "Васил Левски“, защото силата на нашата пехота винаги е била в традициите и приемствеността между поколенията, изтъкна държавният глава.

От името на отличените ген.-лейтенантът о.р Захарин Илиев благодари за оказаното доверие и награда. Ние работихме в различни направления, области, но всички влагаме своите знания, опит и умения за развитието на Българската армия и утвърждаване на нейните структури, подчерта той. По думите му обстановката се изменя и трябва решителна промяна в подготовката на личния състав, усвояването на новите технологии. На колегите си, курсантите и президента пожела успех.

Генерал-лейтенант от запаса Захарин Илиев служи на щабни и основни командни длъжности в Сухопътните войски, включително като командир на деветата танкова бригада в София, 21-ва мотострелкова дивизия в Пазарджик, командващ Първа Българска армия и командващ Сухопътните войски, се казва в справка на президентството. Достига до заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия по операциите и звание генерал-лейтенант. През 2000 г. е освободен от кадрова военна служба и преминава в запаса. Включва се активно в живота и дейността на учредената по-късно Асоциация на Сухопътните войски на България и към момента е неин почетен председател.

Подполковник Иван Иванов започва службата като командир на взвод в 42-ри механизиран батальон – Кабиле, в състава на Втора Тунджанска механизирана бригада. Преминава през основните командни длъжности командир на рота и заместник-командир на батальон и към момента е командир на батальона. Подполковник Иванов активно участва и лично ръководи дейностите по гасене на горски пожари на територията на област Ямбол. Показвайки хладнокръвие в ситуации с непосредствен риск, умело съгласува взаимодействието между военни формирования, регионални структури на МВР, местната власт и доброволните екипи, като така допринася за укрепването на положителния образ на Българската армия и утвърждаването ѝ като надеждна опора в условията на бедствия и кризисни ситуации, посочват от прессекретариата на президента.

Ефрейтор 1-ви клас Васил Марков започва службата си през 2021 г. като помощник-гранатометчик, а към момента е гранатометчик в третата механизирана рота на трети механизиран батальон в бригадното командване – Благоевград. По време на службата демонстрира дисциплина, чувство за дълг и високо ниво на подготовка. Ефрейтор Марков взима активно участие в редица акции по овладяване на горски пожари в област Благоевград. Включва се всеотдайно в потушаване на пожарите в землището на село Илинденци и в района на село Горно Осеново, където допринася да се предотврати разрастването на бедствената ситуация.