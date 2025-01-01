Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) ви дава право да получите спешна и неотложна (медицинска и дентална) помощ при същите условия, които са за местните здравноосигурени лица, когато се намирате във:

► всички страни членки на Европейския съюз;

► останалите държави от Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн);

► в Швейцария

► в Република Сърбия

► в Република Северна Македония.

Къде?

Заявленията за издаване на ЕЗОК ще се приемат в 120 дистрибуторски центрове на Първа инвестиционна банка АД на територията на цялата страна, както и може да бъде подавано и чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Как?

Образец на заявлението може да бъде получен на място в клоновата мрежа на "Първа инвестиционна банка“ АД или да бъде изтеглено и разпечатано от сайта на НЗОК.

Заявлението за издаване на ЕЗОК може да се подаде лично или от упълномощено лице. За лицата над 18 години е необходимо да носите лична карта и ако имате ТЕЛК. За лица под 18 години, които нямат лични карти, се представя международен паспорт или акт за раждане и лична карта на родител/настойник. Указанията за попълване на заявленията за издаване на ЕЗОК са публикувани на сайта на НЗОК.

Заявление за издаване на ЕЗОК може да бъде подавано и чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). За целта заявителят трябва да притежава квалифициран електронен подпис.

Кога?

Срокът за издаване е 15 календарни дни.

Не може ли по-бързо?

Когато не може да се изчака технологичното време по обработката на заявката и отпечатването на ЕЗОК, се издава Удостоверение за временно заместване (УВЗ) на картата.

Удостоверението дава същите права като ЕЗОК, но има срок на валидност 2 месеца. Издава се безплатно. Заявлението за издаване на УВЗ на ЕЗОК, заедно с копие от личната карта, се подават в районната здравноосигурителна каса. Заявлението може да се подаде лично, по пощата или от упълномощено лице.

ЕЗОК е със срок на валидност:

► за всички над 18 години, които не са пенсионери и нямат ТЕЛК - 1 година,

► за пенсионери – 10 години,

► за лица под 18 години – 5 години или до навършване на 18 години, но не по-малко от 1 година,

► за пълнолетни лица с ТЕЛК, които не са пенсионери – до срока на ТЕЛК-а.

Безплатна ли е?

ЕЗОК е безплатна за всички здравноосигурени лица, лица до 18 години и пенсионери.