На 18 и 19 август от 06:00 ч. до 17:00 ч. поетапно ще се променя организацията на движение в посока София в участъка от АМ „Хемус“ от 1-и до 22-и км. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Временната организация е за почистване на канавки. Дейностите ще се изпълняват в аварийната лента, където ще бъде разположена нужната техника. По време на работата трафикът няма да бъде спиран и ще се осъществява в активна и изпреварваща лента.

Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.