Парламентът ще обсъди на първо четене Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. и Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за следващата година. Това са съответно първа и втора точка в предвидената програма за днешното пленарно заседание. Проектобюджетите са изготвени за първи път в евро.

Законопроектът за бюджета на ДОО за 2026 г. предвижда размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” да се увеличи с 2 процентни пункта. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2026 г. се определя в размер на 620,20 евро, а максималният осигурителен доход за всички осигурени лица става 2352 евро.

Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) се увеличава от 1 януари 2026 г. от 398,81 евро (780 лв.) на 460,17 евро. Предвидено е размерите на обезщетенията при неизползване на отпуските за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от 1 януари 2026 г. да се повишат от 50 на 75 на сто от получаваното през време на отпуска обезщетение.

Пенсиите за трудова дейност ще бъдат осъвременени от 1 юли 2026 г. по т.нар. швейцарско правило, като по предварителни данни това ще бъде с между 7 и 8 процента. В законопроекта е предвидено повишаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 322,37 на 346,87 евро. През 2026 г. максималният месечен размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на нивото от 2025 г. - 1738,40 евро.

Приходите и разходите по законопроекта за бюджета на НЗОК за следващата година са със 727 652 900 евро повече спрямо 2025 г., което е 15% ръст на средствата. Запазва се размерът на здравноосигурителната вноска от 8%. Нов момент в проектобюджета са предвидените в приходната част трансфери от централния бюджет в размер на 260 млн. евро, предназначени за заплащане на труда на медиците в лечебните заведения.

Общата сума за възнаграждения за следващата година е 260 милиона евро, от които 30 милиона евро ще бъдат предназначени за повишаване на възнагражденията на работещите във второстепенните разпоредители с бюджетни средства към Министерството на здравеопазването, а останалите 230 милиона евро - за всички работещи в държавните, областните и общинските болници, съобщи председателят на парламентарната комисия по здравеопазване Костадин Ангелов в началото на седмицата.

С общото увеличение, което е приготвено за работещите във второстепенните разпоредители – центровете за спешна помощ, психиатриите, регионалните здравни инспекции и др., които получават заплатите си директно от Министерството на здравеопазването, ще бъдат постигнати 150% от средната брутна работна заплата за лекари и 125% от средната брутната работна заплата за професионалистите по здравни грижи. Стартовите заплати на специализантите ще бъдат осигурени чрез разписан текст в Закона за лечебните заведения и ще бъдат под формата на субсидия или целево финансиране на всяко лечебно заведение, за да могат да бъдат получени тези увеличения, каза още Ангелов.