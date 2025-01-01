Русия и няколко западни държави искат да екстрадират бившия руски престъпник Ярослав Михайлов от Азербайджан. Всички западни разузнавателни служби биха искали да го разпитат, защото е заподозрян, че притежава информация за мрежите, използвани от Русия в хибридната ѝ война в Европа. Москва иска на всяка цена да избегне всякакви потенциално взривоопасни разкрития.

Кой ще залови пръв Ярослав Михайлов? В Азербайджан този руски агент, свързан с ГРУ, службата за военно разузнаване, е от интерес за почти всички, разкри „Вашингтон пост“ в разследване, публикувано във вторник, 18 ноември. Това противопоставяне между Русия и Запада може да разкрие много за усилията на Русия за хибридна война в Европа.

Трите руски тайни служби – ГРУ, СВР (външно разузнаване) и ФСБ (служба за вътрешна сигурност) – от месеци оказват натиск върху азербайджанското правителство да си върне човека, според няколко разузнавателни източника, цитирани от американския вестник.

Ключова роля в операция с пратките бомби

Те не са сами: британските, полските, литовските и украинските разузнавателни служби правят същото. Варшава дори е подала „секретно“ искане до Интерпол за международна заповед за арест на Ярослав Михайлов за „терористична операция“, извършена от името на руските разузнавателни служби. Когато France 24 се свърза с Интерпол, той не потвърди, че е получил подобно искане.

Така че има много ухажори за една-единствена булка. Но засега Азербайджан отказва да го предаде на когото и да било. След като пристигна в страната през 2024 г., Ярослав Михайлов не е арестуван, но е поставен под постоянно наблюдение от местните власти и няма право да напуска страната.

Този агент е от особен интерес, защото е изиграл ключова роля в една от големите саботажни операции на европейска територия, приписвана на Русия. Ярослав Михайлов „е в центъра на мрежата от агенти и съучастници, замесени в експлозиите на пратки на DHL, станали през 2024 г.“, твърди „Вашингтон пост“, който успя да се консултира с оперативна схема, изготвена от литовските служби за сигурност.

През юли 2024 г. четири пратки с бомби, изпратени по пощата от Литва до Обединеното кралство, Полша и Германия, бяха изпратени по пощата с DHL. Три от тях експлодираха в складове в тези страни, докато детонаторът в четвъртия пакет, който беше изпратен до Полша, не сработи.

Именно тази последна пратка с бомба позволи на полските следователи да започнат да проследяват саботажната операция. Във все по-сложната картина на хибридните военни операции, в провеждането на които Русия е обвинена в Европа от началото на нахлуването в Украйна, операцията с пратката бомба се откроява. „Това е най-безразсъдната и опасна операция, защото изискваше изпращане на бомби със самолет. Ако тези устройства бяха експлодирали по време на полет, самолетите можеха да се разбият, причинявайки значителни загуби на човешки живот“, обобщава Барт Шурман, специалист по тероризъм и политическо насилие в университета в Лайден, където работи по проект за каталогизиране на всички хибридни военни операции, провеждани от Русия в Европа. „Взривяването на самолет вече не е хибридна война, а почти държавен тероризъм“, потвърждава Джеф Хоун, специалист по въпросите на руската сигурност в Лондонското училище по икономика.

В хода на повече от година разследване в няколко европейски страни са арестувани около двадесет души, заподозрени в участие и вербуване от руското ГРУ.

Трафикант на взривни и радиоактивни вещества

Изглежда, че само един ключов играч е избегнал европейските репресии: Ярослав Михайлов. Малко след бомбените атентати през юли 2024 г. той напуска Полша, където се смята, че е координирал операцията, и пътува до Азербайджан през Турция, използвайки фалшиви документи. „Никой не знае защо не се е върнал директно в Русия от Турция“, отбелязва „Вашингтон пост“.

„Ярослав Михайлов е бивш престъпник, вербуван от ГРУ, за да служи като посредник с престъпния свят“, отбелязва Барт Шурман. През 2015 г. той е издирван в Русия от ФСБ за „трафик на патогени, взривни вещества и радиоактивни вещества“. Година по-късно всички обвинения са свалени, което предполага, че може да е постигнато някакво споразумение между този трафикант и службите за сигурност.

След това „Вашингтон пост“ го проследи, под различни псевдоними, в поне десет европейски страни – включително Австрия, Полша, Германия и Румъния – между 2016 и 2024 г.

Изглежда, че впоследствие Ярослав Михайлов се е повишил в ранг, тъй като е бил назначен за координатор на операцията с пратката бомба. „Той не е пълноправен офицер на ГРУ, но може да бъде описан като офицер, отговарящ за надзора на всички подизпълнители – често и от престъпния подземен свят – свързани с тази операция“, обобщава Барт Шурман. „Неговата техническа експертиза – фактът, че има опит в боравенето с взривни материали – означава, че може да се счита за един вид подизпълнител от най-високо ниво за руските шпиони, особено в този тип операции“, обяснява Ерик Стийнман, специалист по въпросите на военната сигурност, свързани с руско-украинската война, в Института за международни отношения „Клингендал“ в Холандия.

Този полушпионски профил става все по-важен за руските разузнавателни служби. Европейските страни експулсираха повечето си руски агенти след началото на инвазията в Украйна. Москва „трябва да се справи с ограничени [човешки и финансови] ресурси, което принуждава Русия да разчита на този тип новобранци“, отбелязва Кристиан Каунерт, експерт по международна сигурност в Кардифския университет, който е работил върху хибридната война в Европа. „Това също така позволява на Русия да запази способността си да отрича всякакво участие, тъй като това не е пълноправен член на разузнавателните служби“, добавя Джеф Хоун.

Ключ към по-добро разбиране на руската хибридна война?

Въпреки че не е пълноправен агент, Ярослав Михайлов представлява един от най-добрите ключове за западните разузнавателни служби за разбиране на мащаба на хибридните военни усилия на Русия в Европа. Особено след като той не е участвал само в операцията с пакетна бомба, както откри Барт Шурман. „Името му фигурира и в два случая на палеж, единият срещу магазин Ikea във Вилнюс [Литва], а другият срещу търговския център Marywilska 44 във Варшава, Полша“, обяснява този експерт. И в двата случая властите обвиниха руските разузнавателни служби в участие в пожарите.

Ако западняците се доберат до него, „това би могло да им позволи да разберат по-добре мрежите за набиране на персонал и, като се има предвид, че той е участвал в няколко операции, да добият представа как работят тези операции“, уверява Кристиан Каунерт.

„Вероятно той не разполага с най-чувствителната информация, но това, което знае, може да помогне за по-доброто предвиждане или дори предотвратяване на бъдещи руски операции“, казва Джеф Хоун.

Следователно Москва няма желание да позволи такъв агент да попадне във вражески ръце. Но вероятно има допълнителни причини, които мотивират руските служби да се мобилизират, за да го възстановят. „Високопоставени наемници като Ярослав Михайлов се нуждаят от специална защита, защото ако Русия не създаде впечатление, че прави всичко възможно, за да противодейства на усилията на Запада за екстрадиция, други новобранци като него рискуват да загубят доверие“, посочва Ерик Стайнман.

Освен това, „възстановяването на този агент е приоритет, тъй като операцията с пакетната бомба е била толкова рискована, че Русия категорично не иска да се установи официална връзка между оперативния екип на място и ГРУ“, добавя този експерт.

По този начин Азербайджан се оказва в едновременно изгодна и неудобна позиция. „Ярослав Михайлов е нож с две остриета за тях“, казва Кристиан Каунерт. Режимът на президента Илхам Алиев може да поиска отстъпки в замяна на предаването на този агент. Но тогава едната от двете страни – руската или западната – ще се почувства измамена и недоволна от правителството в Баку.

Това е още по-сложно за азербайджанския президент, защото, както обяснява Кристиан Каунерт, „той се опитва да се дистанцира от Москва от началото на войната в Украйна, но в същото време баща му е бил ръководител на КГБ в Азербайджан, така че връзките с руските разузнавателни служби са много силни“. Това илюстрира колко много зависи от съдбата на човек, който само преди десет години не е бил нищо повече от обикновен престъпник в Русия.