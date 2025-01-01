Преговарящият от украинска страна Михайло Подоляк заяви пред „Монд“, че Украйна е съгласна да се създаде демилитаризирана зона в Донбас. Предложението е на САЩ и е прието от президента Володимир Зеленски. Това ще означава изтегляне и на украинските, и на руските войски от фронтовата линия.

Зеленски заяви в четвъртък, че всяко отцепване на тези региони трябва да бъде валидирано с избори или референдум. С наведен поглед и мразовит глас германският канцлер Фридрих Мерц днес вчера, че Украйна е готова да приеме териториални отстъпки.

По информация на „Монд“ Киев се оттегля от една от основните си точки при преговорите със САЩ и Русия, приемайки демилитаризираната зона. Това е прието и от Европа, за да се сложи край на войната. Отстъпката съществува в американския план за мир, редактиран от администрацията на Зеленски и изпратен на Тръмп на 10 декември. Германия, Франция и Великобритания са участвали в последното предложение, призна Мерц.

Външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков заяви днес, че прекратяването на огъня ще е възможно само след като войските на Киев се изтеглят от Донбас.

"Донбас е руски. Всички части на Донбас са руски", подчерта Ушаков и добави, че това е записано в конституцията на Русия.

В интервю за "Комерсант" съветникът на Кремъл посочва, че е възможно съгласно мирния план в Донбас да бъдат разположени сили на Националната гвардия на Русия, а руската армия да не бъде дислоцирана в части от региона, които в момента са под украински контрол.

"Ако не чрез преговори, то с военни средства тази територия ще премине под пълния контрол на Русия. Всичко друго ще зависи изцяло от това", каза още Ушаков.