Конституционният съд образува дело по спор за компетентност между община Минерални бани и областния управител на Хасково.

Делото е разпределено на съдия Надежда Джелепова. Исковата молба на пълномощника на общината адвокат Тодор Ташев е публикувана на сайта на съда.

"В нея посочвам най-фрапиращите осем решения на Общинския съвет, които са върнати от областния управител на Хасково, или оспорени от областната администрация в Административния съд", поясни Ташев.

Кметът на Минерални бани Мюмюн Искендер се връща на поста

Неговото твърдение е, че става дума за неправомерно изземване на функции и компетентности от страна на областния управител, което води до спъване на работата на администрацията и нанасяне на материални щети на общината.

Първото оспорено решение е това за смяната на председателя на Общинския съвет Мехмед Лятиф, което бе взето на 30 декември 2024 година. Това решение обаче бе спряно от тогавашния областен управител на Хасково Мехмед Атаман и дадено в Административния съд. На 23 януари мнозинството прегласува решението.

"Намерението да бъде сезиран Коституционния съд по възникналия спор бе взето от общинските съветници в Минерални бани на 11 ноември. Очаквам произнасяне по делото в рамките на три месеца", каза адвокат Ташев.