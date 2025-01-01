Премиерът на Тайланд Анутин Чанвиракул обяви, че „връща властта на народа“, като предприема стъпки за разпускане на парламента и отваря пътя за избори по-рано от предвиденото.

Според съобщения в местните медии от четвъртък Анутин е внесъл искане до краля за разпускане на кабинета.

Ако монархът одобри разпускането, избори трябва да се проведат в рамките на 45–60 дни, съгласно тайландската конституция, пише "Ал-Джазира".

Говорителят на правителството Сирипонг Ангкасакулкиат заяви пред агенция Ройтерс, че ходът е следствие от спор с опозиционната "Партия на народа" - най-големия блок в законодателния орган.

Тайланд и Камбоджа се споразумяха за прекратяване на огъня

„Това се случи, защото не можем да продължим работата си в парламента“, каза Сирипонг, описвайки законодателна безизходица, която е парализирала програмата на правителството.

Политическият разрив настъпва на фона на четвърти пореден ден на ожесточени сражения между Тайланд и Камбоджа по общата им граница. Най-малко 20 души са загинали, а близо 200 са ранени при сблъсъци на повече от десет различни места, включително артилерийски престрелки.

Анутин настоя, че разпускането няма да наруши дейностите по сигурността. В сряда той заяви пред репортери, че военните операции по границата ще продължат без прекъсване.