39-годишна жена е задържана в Добричко за кражба на оградни пана на Добруджанския земеделски институт, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

Оградните пана са били откраднати от имот на института в село Петлешково, община Генерал Тошево, а сигналът за това е получен в четвъртък на обяд.

След полицейски операции инкриминираните вещи са установени в частен имот в село Присад, община Генерал Тошево. Жената е задържана за срок до 24 часа.

Миналата седмица полицията в Добрич задържа криминално проявен мъж на 26 години, уличен, че е извършил кражба на 50 метра електрически проводник, захранващ светофарна уредба на централно кръстовище в града.