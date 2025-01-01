Тези хора, които съдът ги оправда, са лъжци, написа лидерът на „Има такъв народ“ (ИТН) Слави Трифонов във Facebook за оправданата от съда Лена Бориславова от ПП-ДБ.

„Мислят се за повече от другите - за повече от вас, за повече от мен, за по-умни, за по-специални. Но всъщност са лъжци. Непрекъснато говорят за реформа в съдебната система, но всъщност искат съдебната система да е тяхна. Искат да имат тяхна полиция - в случая цитирам Асен Василев“, добавя Трифонов.

„Въпреки неопровержимите доказателства, десетки свидетелски показания, виновният е изкаран невинен. И това ли решение е било зaлогът за скоропостижната оставка на Кирил Петков, „рицарят“, чиято най-голяма мечта БЕШЕ Бориславова премиер“, пише още лидерът на ИТН.

Съдът реши: По делото срещу Лена Бориславова няма да се търси наказателна отговорност

Лена Бориславова бе обвинена, че в периода от 13 до 14 май 2021 г. в София, при условията на продължавано престъпление, с две деяния съзнателно се е ползвала от неистински частни документи, на които бил придаден вид, че подписите на документите са положени от членове на сдружение, а действително не били положени от тях. Тя ги е представила пред Агенция по вписванията в София.

Софийският районен съд вчера оправда Бориславова по обвиненията. Делото се гледа само по административния ред, т.е. не се търси наказателна отговорност, а само административна.

Днес прокурор при Софийската районна прокуратура е внесъл протест срещу оправдателна присъда, постановена от състав на Софийския районен съд спрямо Лена Бориславова.