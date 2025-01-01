Израелската армия нанесе въздушни удари срещу "военни обекти" на ливанското шиитско движение "Хизбула“ в Южен Ливан, след като при удар с дрон по-рано през деня беше убит един човек, а няколко души, включително ученици в автобус, бяха ранени, предаде Асошиейтед прес.

Новата вълна от удари бе извършена на фона на ескалиращо напрежение между Израел и въоръжената групировка.

Въздушен удар вчера уби 13 души в лагера за палестински бежанци Айн ал Хилуех – най-смъртоносната израелска атака след влизането в сила на примирието във войната между Израел и "Хизбула“ преди една година.

Израелската армия този следобед предупреди, че ще порази цели в няколко села в Южен Ливан, наричайки ги "обекти на „Хизбула“, и призова хората там да се евакуират. Повече от час по-късно ударите започнаха в селата Шехур и Дейр Кифа. До момента няма информация за пострадали.

По-рано израелски въздушен удар по автомобил в южноливанското село Тири уби един човек и рани 11 души, включително ученици в автобус, съобщиха ливанското Министерство на здравеопазването и държавни медии.

Държавната Национална новинарска агенция (ННА) предаде, че училищният автобус е преминавал близо до колата, когато тя е била ударена. Шофьорът на автобуса и няколко ученици са ранени.