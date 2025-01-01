Русенската районна прокуратура обвини 43-годишен мъж за извършено блудство с 82-годишна възрастна жена от град Две могили, област Русе. Това съобщиха от прокуратурата.

Престъплението е извършено тази нощ в дома на жената. Според обвинението мъжът употребил сила, за да извърши блудствените действия.

От прокуратурата информираха още, че задържаният е осъждан многократно. Преди година е изтърпял ефективна присъда от 20 години затвор за грабеж с убийство. Преди това бил осъждан за кражби и закани с убийство.

Възрастната жена живеела сама в дома си, където била нападната в периода между 2:00 и 3:00 часа тази нощ. Тя е настанена за лечение в Университетската болница "Канев" в Русе.

По делото са извършени два огледа, разпитан е свидетел и е назначена съдебно-медицинска експертиза.

С постановление на наблюдаващия прокурор Б. Ц. е задържан за срок до 72 часа, като предстои в съда срещу него да бъде внесено искане да бъде оставен за постоянно в ареста. Предвиденото наказание за това престъпление е от три до 10 години затвор.

Разследването по случая продължава под ръководството на Русенската районна прокуратура.