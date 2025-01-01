Парламентарната комисия за контрол над службите ще изслуша шефа на Държавната агенция „Национална сигурност" (ДАНС).

Деньо Денев ще отговаря на въпроси за последиците от налагането на санкции над активите на "Лукойл" във връзка с работата на рафинерията у нас.

Продажбата на активите на „Лукойл“ се усложнява: Настояват за сделка „в пакет“

Сред темите за обсъждане са и въвеждането на разширени правомощия на особения търговски управител, както и състоянието на запасите от горива за извънредни ситуации.