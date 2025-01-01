Полицията разследва случай на незаконно влизане в имот и насилие над 82-годишна жена от Две могили, област Русе.

Това съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева. Сигналът за инцидента е подаден тази нощ.

Пребиха и ограбиха възрастен мъж в Пернишко

Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на "Спешна помощ". Пострадалата жена е транспортирана в Университетската болница "Канев" в Русе за преглед и оказване на медицинска помощ. Тя е приета с увреждания по различни части на тялото.

"Жената е настанена в хирургичното отделение на болницата. Тя е в стабилно, но в тежко състояние предвид възрастта ѝ. За нея се полагат медицински грижи", каза говорителят на УМБАЛ-Канев Стела Кръстева.

За нападението е арестуван 43-годишен мъж, който е известен на органите на реда. Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.