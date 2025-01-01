Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще започне „работа“ по войната в Судан, след като саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман го помоли да помогне за прекратяване на конфликта, предаде АФП.

От началото си през април 2023 г. войната между армията на Судан и паравоенните Сили за бърза подкрепа (RSF) е отнела десетки хиляди животи и е принудила близо 12 милиона души да напуснат домовете си.

„Негово Величество иска да направя нещо много мощно, свързано със Судан“, каза Тръмп по време на саудитско-американски бизнес форум.

„Не беше в моите планове да се ангажирам, мислех, че това е нещо лудо и извън контрол. Но просто виждам колко е важно това за вас и за много от вашите приятели в залата, Судан. И ще започнем работа по Судан“, добави републиканецът.

Вашингтон призовава воюващите страни да финализират примирие, докато специалният пратеник на Тръмп за Африка Масад Булос заяви, че войната в Судан е „най-голямата хуманитарна криза в света“.

Самият американски президент обаче почти не е коментирал конфликта, фокусирайки се вместо това върху войните в Газа и Украйна в стремежа си да получи Нобелова награда за мир.

Тръмп многократно твърди, че е разрешил осем конфликта от връщането си на поста през януари.

Обещанието му да започне работа по конфликта отразява близките му отношения с де факто саудитския лидер, когото прие във Вашингтон за пищна визита във вторник.

По време на срещата им в Овалния кабинет американският президент защити саудитския принц относно убийството на журналиста от Washington Post Джамал Хашоги, заявявайки, че престолонаследникът „не е знаел нищо“.