Осъждаме бруталното нападение на Русия срещу Тернопол и продължаващите атаки срещу цивилни граждани и критична инфраструктура в Украйна, което представлява явно нарушение на международното хуманитарно право. Това написаха от Министерството на външните работи (МВнР) в платформата „Екс“.

Нашите мисли са с жертвите и техните семейства. България твърдо подкрепя Украйна и нейните усилия за постигане на справедлив и траен мир, се посочва още в публикацията.

We strongly condemn Russia’s brutal attack on #Ternopil and its ongoing assaults on civilians and critical infrastructure in 🇺🇦, in blatant violation of IHL. — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) November 19, 2025

Припомняме, че рано тази сутрин руските сили атакуваха Тернопол и прилежащата област с дронове и ракети. Два жилищни блока бяха поразени. Броят на загиналите, включително и деца, достигна 25 души, предаде Укринформ, позовавайки се на спешните служби.

Германският канцлер Фридрих Мерц също осъди ескалацията на руските атаки срещу инфраструктурата в Украйна, определяйки ги като кампания, която е директно насочена срещу мирни жители, предаде ДПА.