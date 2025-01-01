Двама български граждани - на 37 и 24 години – бяха арестувани вчера, в ранните часове на понеделник, 17 ноември 2025 г., от служители на Поддирекцията за разследване и преследване на престъпността в Серес за превоз на 26-годишен нелегален мигрант, съобщи Lion News.

По данни на полицията, мъжете били засечени по-рано от служители на полицейското управление в Сидирокастро, докато се придвижвали с автомобил в района на Серес и превозвали друг чужденец – 26-годишен гражданин на Бангладеш – с цел незаконното му транспортиране към вътрешността на страната срещу парично възнаграждение.

Конфискувани са автомобилът, използван от извършителите, два мобилни телефона, както и намерените у тях 100 евро и 560 български лева.