Ще направя всичко възможно реформата в областта на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) да се случи следващата година, но трябва подкрепа и от други министерства и тогава ще се разбере дали наистина искаме да има реформа. Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на заседанието на парламентарната комисия по демографската политика, децата и семейството.

Близо 800 хиляди граждани, имащи решения, издадени от ТЕЛК, ползват социални плащания. Ако мислите за страната ни, тази реформа трябва да стане, обърна се министър Гуцанов към членовете на комисията. Миналата година през март казах, че ще направим всичко възможно да вдигнем помощта за втората година на майчинството – вдигаме ги на 900 лв., и ако успеем да направим и реформата в ТЕЛК, средствата за майките можем да ги повишим още, допълни той.

По-подробни коментари по темата за ТЕЛК ще се правят, когато имаме натрупана категорична база данни. Ако се окаже така, както се очертават нещата, става думи за милиарди, добави министър Гуцанов и посочи, че има усещане за извършване на нарушения. Не мога да си представя, че при близо 6,5 млн. граждани има 800 хиляди с решения на ТЕЛК. Има толкова случаи вече, които очевидно водят до определени въпросителни, но тук трябва да се намесят и други министерства, каза още той. По отношение на личните асистенти министър Гуцанов каза, че сега се виждат негативите. По думите му, от 2,5 млрд. лв. преди време, заделени за личните асистенти, сега средствата са над 8 млрд. лева.

Мартин Димитров от парламентарната група на "Продължаваме промяната – Демократична България" покани министър Гуцанов да представи през март следващата година визията за предстояща реформа в областта на ТЕЛК и на личната помощ. Когато става дума за толкова сериозен общестевн ресурс, такава реформа става неизбежна, коментира той.