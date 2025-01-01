Година след като беше открита новата експозиция „Габрово и габровци“ и бяха пуснати в продажба серия от дизайнерски сувенири, Регионален исторически музей може да се похвали и с първите сувенири - собствено производство, съобщиха от културната институция.

С 3D принтер, закупен по проект „РИМ-Габрово - познание, участие, преживяване“, музеят е създал реплика на забележителна културна ценност от експозицията - вотивната ръка на бог Сабазий от II-III век, изключително рядък артефакт в границите на цялата Римска империя.

Като „предизвикателство“ заради многото детайли и скритите повърхности определят създаването на триизмерния модел от екипа на РИМ и допълват: „При принтирането се екструдира чрез нагряване до 260оС 3D нишка (филамент).

Принтирането със слой 60 микрона отнема 17 часа, за да бъде пресъздаден оригиналът. Процесът изисква технологично време, но резултатът е впечатляващ“.

Ако искате да сте сред първите притежатели на „Ръката на Сабазий“ - символ на получаването на благословия за безсмъртие, непременно посетете Регионалния исторически музей.