Моите сърдечни поздравления за новия глава на Католическата църква папа Лъв XIV. Пожелавам на Негово Светейшество успех в мисията му да се стреми към мир, давайки надежда на един свят, раздиран от войни и конфликти, написа президентът Румен Радев в профила си в социалната мрежа Екс.

Очаквам с нетърпение по-нататъшното укрепване на отношенията между България и Светия престол, добавя държавният глава.

My heartfelt congratulations to the new Head of the Catholic Church Pope Leo XIV. I wish His Holiness success in His mission of pursuit of peace, giving hope to a world torn by wars and conflicts. Looking forward to further strengthening the relations between 🇧🇬 and the Holy See.